Миссия ООН заявила, что и Россия, и Украина виноваты в убийстве пленных. Но расследует их только Киев

В докладе, опубликованном ММПЧУ, содержатся данные об убийствах до 25 российских и 15 украинских военнопленных.

«Начну с российских военнослужащих, которые находятся в плену в Украине. Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, которые были совершены ВСУ, - заявила на пресс-конференции в Киеве глава миссии Матильда Богнер. - Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследования пяти случаев, что охватывает 22 жертвы, мы не имеем данных о каких-либо судебных производствах».

Половина из 229 российских военнопленных, с которыми говорили члены миссии ММПЧУ, рассказывали о жестоком обращении с ними в плену, следует из доклада.

«Мы также глубоко обеспокоены произвольными казнями 15 украинских военнопленных после их захвата ВС РФ в плен. Военные ЧВК »Вагнера« осуществили 11 из этих казней», - добавила Богнер.

О каком-либо расследовании по поводу внесудебных казней украинских военнопленных российской стороной она не говорила.