Спортивный массаж - панацея или сказки для наивных?

«Ищу массажиста, который сделает настоящий спортивный массаж, не будет гладить, а проработает все мышцы», - такие объявления очень часто встречаются в сети и, как правило, люди, которые ищут острых ощущений, надеются решить за пару сеансов все проблемы, обрести идеальную фигуру и... очень плохо понимают, что такое массаж. Многим кажется, что чем сильнее специалист будет разминать тело, тем эффективнее будет сеанс. Но все-таки, надо разделять массаж для спортсменов высоких достижений и тех, кто занимается спортом для здоровья, на любительском уровне.