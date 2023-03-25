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Спортивный массаж - панацея или сказки для наивных?

Профессиональный массажист рассказывает о секретах и тонкостях массажа
Спортивный массаж - панацея или сказки для наивных?
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Массаж. Иллюстративное фото.
Массаж. Иллюстративное фото. Фото: Caro / Andree Kaiser

«Ищу массажиста, который сделает настоящий спортивный массаж, не будет гладить, а проработает все мышцы», - такие объявления очень часто встречаются в сети и, как правило, люди, которые ищут острых ощущений, надеются решить за пару сеансов все проблемы, обрести идеальную фигуру и... очень плохо понимают, что такое массаж. Многим кажется, что чем сильнее специалист будет разминать тело, тем эффективнее будет сеанс. Но все-таки, надо разделять массаж для спортсменов высоких достижений и тех, кто занимается спортом для здоровья, на любительском уровне.

«У каждого массажа своя задача, - рассказывает массажист Геннадий Галкин. – И спортивный не исключение, потому что он может выполняться в подготовительный период спортсмена, в восстановительный, реабилитационный или же в соревновательный... И все это – очень разные виды массажа. В одном случае, например, надо расслабить и быстрее вывести молочную кислоту, в другом – подготовить центральную нервную систему систему к предстоящим нагрузкам. Но главный вопрос к человеку, который пришел за спортивным массажем – почему вы хотите именно спортивный массаж? Какой результат вы хотите получить? Это касается тех, кто «зашел» к массажисту.

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