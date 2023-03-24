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ФОТО ⟩ ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: столкнулись два автомобиля

rus.postimees.ee
ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: столкнулись два автомобиля
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ДТП.
ДТП. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня днем ​​на шоссе Таллинн-Тарту недалеко от Койги произошло дорожно-транспортное происшествие: Toyota Corolla столкнулась с едущей сзади Škoda Octavia.

Скорее всего, Toyota Corolla начала поворачивать налево и поэтому остановилась на дороге.

Серьезных повреждений автомобили не получили, но авария нарушила движение в час пик в пятницу вечером.

Фото: Dmitri Kotjuh

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны заявил, что у полиции нет информации об этом происшествии. «Возможно, это был страховой случай, который решали сами водители», - добавил он.

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