Монеты с нацистской символикой нашли в рюкзаке россиянина, прибывшего из Эстонии в Ленинградскую область, сообщается в пятницу на сайте федеральной таможенной службы (ФТС).
Таможня РФ: россиянин нес из Эстонии почти 70 монет со свастикой
Таможня РФ: россиянин нес из Эстонии почти 70 монет со свастикой
Мужчина пришел в РФ пешком через пункт пропуска Ивангород.
«При досмотре личных вещей мужчины таможенники обнаружили в его рюкзаке черный полиэтиленовый пакет с деньгами стран Европы и Азии конца XIX - середины XX века. Всего 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику», - говорится в сообщении.
По словам россиянина, монеты являются частью его личной коллекции, и он не знал об ограничениях на ввоз вещей со свастикой и необходимости обязательного письменного декларирования предметов нумизматики.
Монеты изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой возможно возбуждение дела об административном правонарушении.