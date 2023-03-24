Таможня РФ: россиянин нес из Эстонии почти 70 монет со свастикой

Мужчина пришел в РФ пешком через пункт пропуска Ивангород.

«При досмотре личных вещей мужчины таможенники обнаружили в его рюкзаке черный полиэтиленовый пакет с деньгами стран Европы и Азии конца XIX - середины XX века. Всего 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику», - говорится в сообщении.

По словам россиянина, монеты являются частью его личной коллекции, и он не знал об ограничениях на ввоз вещей со свастикой и необходимости обязательного письменного декларирования предметов нумизматики.