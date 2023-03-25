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В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: погиб один человек

rus.postimees.ee
В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: погиб один человек
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Спасатели.
Спасатели. Фото: Mailiis Ollino

В пятницу, 24 марта, вечером в результате пожара многоквартирном доме в Таллинне погиб мужчина.

В 21.56 в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме на Палдиском шоссе в Таллинне из-под двери квартиры валит дым. Когда прибыли спасатели, квартира была наполнена дымом. Спасатели обнаружили в квартире уже мертвого человека.

По словам руководителя спасательных работ, дымовой датчик в квартире был неправильно установлен в потолке. Дальнейшее расследование установит причины возгорания.

Спасательный департамент напоминает, что дымовое датчики в Эстонии являются обязательными с 2009 года. Правильно установленный датчик дыма помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность вовремя и безопасно покинуть здание.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли 12 человек.

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