В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: погиб один человек

В 21.56 в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме на Палдиском шоссе в Таллинне из-под двери квартиры валит дым. Когда прибыли спасатели, квартира была наполнена дымом. Спасатели обнаружили в квартире уже мертвого человека.

По словам руководителя спасательных работ, дымовой датчик в квартире был неправильно установлен в потолке. Дальнейшее расследование установит причины возгорания.

Спасательный департамент напоминает, что дымовое датчики в Эстонии являются обязательными с 2009 года. Правильно установленный датчик дыма помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность вовремя и безопасно покинуть здание.