Макрон снял дорогие часы во время интервью о пенсионной реформе. Его обвинили в лицемерии

После выхода интервью в эфир пресс-служба Макрона заявила, что президент Франции снял часы, потому что они громко ударили по столу.

Во Франции в разгаре протесты по поводу президентской инициативы о повышении пенсионного возраста. Макрон хочет повысить его с 62-х до 64-х лет.

Интервью брали в среду - Макрону задали вопрос, после чего он резко опустил руки на стол, и раздался звук от удара часами по поверхности. Потом Макрон опустил руки под стол, не переставая говорить, а когда телезрители снова увидели руки, часов уже не было.

Жест Макрона привлек внимание критиков и оппозиции. Клеманс Гуэтт, депутат от левой партии «Непокоренная Франция», обвинила президента в лицемерии.

«Президенту богатых еще никогда так не шло его прозвище», - поддержала ее коллега по партии Фарида Амрани.

Вскоре после интервью в соцсетях появились утверждения, что часы президента стоят около 86 тысяч долларов, но в Елисейском дворце заявили, что это не так. В Елисейском дворце назвали марку часов Макрона - Bell & Ross BR V1-92 с персональным гербом. Аналогичные модели без герба в интернете можно купить за 2400 евро (2600 долларов; 2100 фунтов).