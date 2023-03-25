Памятные монеты в два евро могут иметь большую ценность. Даже больше, чем вы думаете. Нумизматы активно ищут особенные экземпляры, монеты с дефектом или вариацией гравировки. Стоимость монет в два евро варьируется в зависимости от их тиража и страны, в которой они были выпущены. Список особо ценных монет меняется, но эти три монеты в два евро считаются самыми ценными на данный момент, пишет Rus.TVNET.