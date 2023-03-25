КаПо не хочет видеть Ээрика Хельдна в рядах полиции

Точные причины возбуждения уголовного дела в отношении руководителя Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера и руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна в настоящее время известны только КаПо, прокуратуре и причастным сторонам. Факт, что КаПо предупреждала Вахера, а тот не внял предупреждению. В то же время, по данным Postimees, Хельдна много лет назад покинул КаПо с большим скандалом. «Понятно, что он ушел не по своей воле», - заявил один из бывших сотрудников сферы безопасности.