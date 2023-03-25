Новаторской идее студентов в Нарве мешают алкоголики и вандалы, считают власти

Для начала студенты хотели установить в одном из нарвских парков десятиметровый шахматный стол, который позволил бы людям в хорошую погоду собираться вместе за игрой и обсуждать актуальные темы, но городские власти не спешат выдавать на это разрешение, сообщает ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

По словам старшего специалиста по благоустройству Нарвы Натальи Магеррамовой, к сожалению, есть горожане, которые употребляют алкоголь и скорее за этим столом соберутся именно они.

Городские власти считают, что надо или найти более безопасное место для общественного стола, или сами студенты должны проследить, чтобы шахматисты не загрязняли окружающую среду.