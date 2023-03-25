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Новаторской идее студентов в Нарве мешают алкоголики и вандалы, считают власти

rus.postimees.ee
Новаторской идее студентов в Нарве мешают алкоголики и вандалы, считают власти
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Бутылки на скамейки в парке. Фото иллюстративное.
Бутылки на скамейки в парке. Фото иллюстративное. Фото: Haggardous50000 / Shutterstock.com

Первая попытка студентов Эстонской академии художеств создать в Нарве общественные кварталы, где жители города смогут вместе проводить время и придумывать что-то полезное, не увенчалась успехом. Городские власти опасаются, что вместо активных горожан в парках соберутся пьяницы и вандалы.

Для начала студенты хотели установить в одном из нарвских парков десятиметровый шахматный стол, который позволил бы людям в хорошую погоду собираться вместе за игрой и обсуждать актуальные темы, но городские власти не спешат выдавать на это разрешение, сообщает ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

По словам старшего специалиста по благоустройству Нарвы Натальи Магеррамовой, к сожалению, есть горожане, которые употребляют алкоголь и скорее за этим столом соберутся именно они.

Городские власти считают, что надо или найти более безопасное место для общественного стола, или сами студенты должны проследить, чтобы шахматисты не загрязняли окружающую среду.

Пока шахматный стол стоит во дворе арт-резиденции, а если Нарва его не примет, стол предложат Нарва-Йыэсуу.

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