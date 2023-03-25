Серия краж со взломом: воров не отпугивают даже спящие в доме люди

В конце января в два часа ночи воры вломились в дома, находящиеся на Ыунаайа-теэ в Пеэтримыйза (Вильяндимаа). В первый дом они проникли, разбив балконную дверь, во второй – кухонное окно.

Вильяндимаа идет по следу воров

«Вместе с соседями мы установили по камерам видеонаблюдения, что воров было не менее двух, у них был автомобиль темного цвета, предположительно универсал Ford, – рассказала в Facebook в группе Märgatud Viljandis одна из жертв, Ану Вахтра-Хеллат. – Что самое прекрасное, отправившись на кражу, воры заперли свой автомобиль. Видимо, боялись, что поблизости бродят сомнительные личности».

Однако это было не последнее дело этих воров: пару недель спустя то же самое повторилось в Ууэвески в Вильяндимаа. В социальных сетях о взломах снова сообщила Вахтра-Хеллат: на этот раз обокрали ее знакомых.

Поскольку после случаев в Пеэтримыйза началось расследование, было понятно, что произошедшее, вероятно, является делом рук все тех же преступников, и Вахтра-Хеллат описала, какие дома интересуют воров в первую очередь.