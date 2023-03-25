В начале этого года в Вильяндимаа произошел ряд краж со взломом, за которыми стоит компания, которую не отпугивает даже наличие соседского дозора и тот факт, что в то время, когда они орудуют, в доме могут спать люди.
Серия краж со взломом: воров не отпугивают даже спящие в доме люди
В конце января в два часа ночи воры вломились в дома, находящиеся на Ыунаайа-теэ в Пеэтримыйза (Вильяндимаа). В первый дом они проникли, разбив балконную дверь, во второй – кухонное окно.
Вильяндимаа идет по следу воров
«Вместе с соседями мы установили по камерам видеонаблюдения, что воров было не менее двух, у них был автомобиль темного цвета, предположительно универсал Ford, – рассказала в Facebook в группе Märgatud Viljandis одна из жертв, Ану Вахтра-Хеллат. – Что самое прекрасное, отправившись на кражу, воры заперли свой автомобиль. Видимо, боялись, что поблизости бродят сомнительные личности».
Однако это было не последнее дело этих воров: пару недель спустя то же самое повторилось в Ууэвески в Вильяндимаа. В социальных сетях о взломах снова сообщила Вахтра-Хеллат: на этот раз обокрали ее знакомых.
Поскольку после случаев в Пеэтримыйза началось расследование, было понятно, что произошедшее, вероятно, является делом рук все тех же преступников, и Вахтра-Хеллат описала, какие дома интересуют воров в первую очередь.
Это частные дома без забора, как минимум одна сторона которых скрыта от соседей или не освещена и не охраняется камерами. Чаще всего воры проникают в дом через окно, а выходят через террасную дверь. Их добычей становятся прежде всего золотые украшения и наличные деньги. Перед этим они наматывают круги вокруг объекта на машине.
«Воры прекрасно разбираются в особенностях современных окон и открывают их ломом. Орудуют по ночам в будни. То, что в доме постоянно проживают люди, их не останавливает. Они находят время, когда дома, по всей видимости, никого нет», – предупредила Вахтра-Хеллат в своем посте.
Этих воров еще не поймали, так что будьте начеку!
Берут все, что представляет ценность
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Герли Грюнберг, из жилых домов воруют все, что представляет ценность и что можно быстро сбыть на вторичном рынке. Из дворов уносят оставленные там технику и садовые рабочие инструменты, а также дорогие грили, из домов – в основном украшения, деньги и технику.
Грюнберг подчеркнула, что воры действуют преимущественно там, где легче всего украсть и остаться незамеченным. В опасности находятся здания, стоящие в уединенном месте, где на горизонте нет соседей.
Добавьте своему дому «глаза»
Самый простой способ обезопасить свой дом или дачу – установить охранную систему. Различных возможностей сейчас очень много, подходящая система найдется для каждого дома.
«Обычно люди думают, что охранная система нужна для защиты вещей. Также распространено мнение, мол, у меня есть страховка, в случае кражи она возместит стоимость вещей, но на самом деле, охрана дома нужна по другой причине, – объяснил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла. – Результаты различных исследований, которые мы проводили совместно с организацией "Помощь жертвам", показывают, что, спустя годы, люди, ставшие жертвами воров, переживают не из-за материальных ценностей – они страдают из-за эмоциональной травмы. Стоимость вещей возместит страховка, а эмоциональная травма от того, что кто-то вторгся в дом, может не проходить очень долго».
Советы, как еще лучше защитить загородный дом:
- Уезжая с дачи, попросите соседей, которые живут там круглый год, присматривать и за вашим домом.
- Заберите с собой в город все ценные вещи (рабочие инструменты, технику и т. д.).
- Надолго уезжая из дома, заприте все двери и закройте окна.
- Закройте окна шторами, установите охранное оборудование и автоматическое освещение, реагирующее на движение.
- Не оставляйте во дворах ничего ценного: садовые рабочие инструменты, технику, велосипеды, грили и т. д.
Если вы обнаружили, что вас обокрали, позвоните по номеру 112 и ждите прибытия полиции. Ни в коем случае нельзя входить в помещение и прикасаться к чему-либо, поскольку полиция собирает улики (отпечатки пальцев, ДНК и т. п.), которые помогут поймать вора. Помогает полиции и камера видеонаблюдения, которая могла запечатлеть злоумышленника.