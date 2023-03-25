Следим за событиями: снесут ли в Таллинне Синий павильон?

«Это означает, что данный проект больше не находится в рассмотрении горсобрания», - ответил председатель городского собрания Евгений Осиновский на вопросы депутатов. На этой неделе восемь объединений городских жителей подали протест против детальной планировки, которая позволяла бы не только построить вместо павильонов Эстонских выставок на участках Пирита-теэ и улицы Маарьяхейна жилой комплекс на 300 квартир, но также затрагивала бы и окрестности.