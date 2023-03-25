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Утверждение детальной планировки сноса Eesti Näitused в Таллинне внезапно не состоялось

Уве Гнадентайх
, журналист
Утверждение детальной планировки сноса Eesti Näitused в Таллинне внезапно не состоялось
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Павильоны Эстонских выставок. Здесь планируется микрорайон на 300 квартир.
Павильоны Эстонских выставок. Здесь планируется микрорайон на 300 квартир. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

В четверг Таллиннское городское собрание должно было утвердить детальную планировку, которая позволила бы превратить территорию Эстонского выставочного комплекса в жилой район, но городская управа в последний момент прекратила делопроизводство.

«Это означает, что данный проект больше не находится в рассмотрении горсобрания», - ответил председатель городского собрания Евгений Осиновский на вопросы депутатов. На этой неделе восемь объединений городских жителей подали протест против детальной планировки, которая позволяла бы не только построить вместо павильонов Эстонских выставок на участках Пирита-теэ и улицы Маарьяхейна жилой комплекс на 300 квартир, но также затрагивала бы и окрестности.

Юридическое бюро Sorainen, представляющее интересы горожан, оспорило в суде разрешение на снос, выданное комплексу Eesti Näitused, и добилось предварительной правовой защиты. Беспокойство вызывает тот факт, что вода, канализация и электроснабжение соседних жилых домов проходят через земельный участок Eesti Näitused. Но ни в планировке, ни в разрешении на снос ничего не сказано о том, что будет с сетевыми подключениями соседей.

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