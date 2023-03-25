Пчеловоды: половина импортного меда в Эстонии – подделка

По словам эстонских пчеловодов, ситуация на рынке меда для продавцов чистого меда катастрофическая.

«Тот факт, что поддельный мед распространяется как на европейском, так и на эстонском рынке, уже не является секретом - соответствующие тесты и пробы проверялись годами», - прокомментировал председатель правления Эстонского общества профессиональных пчеловодов Марио Кальвет. «Но впервые в истории Европейского союза теперь можно подкрепить это утверждение конкретными цифрами», - ссылается Кальвет на исследование Европейской комиссии, опубликованное на этой неделе.

«Почти половина, или около 46 процентов, - это очень большая цифра. Если посмотреть на статистику, например, в прошлом году в Евросоюз было ввезено меда на 17 500 тонн больше, чем в 2021 году. Если теперь взять за основу недавнее исследование Еврокомиссии, количество меда с подозрением на подделку в Евросоюзе увеличилось примерно на 8050 тонн за один год», - сказал он.

«Если этот темп сохранится и если на рынке меда ничего кардинально не изменится, это будет означать конец бизнеса для многих пчеловодов и мелких производителей меда как в Эстонии, так и в Европе в целом», - считает Марио Кальвет.

Так что же можно сделать, чтобы улучшить ситуацию? У Эстонского общества профессиональных пчеловодов есть некоторые рекомендации как для государства, так и для потребителей.

Обращение к законодателям:

«Мы бы хотели, чтобы государство проявило инициативу и изучило поступающую в продажу продукцию по методике, использованной в недавнем исследовании Еврокомиссии, а не ограничивалось изучением более простых показателей, характерных как для меда, так и для сахарного сиропа. Мы также надеемся, что Министерство по делам сельской жизни будет хорошим партнером для эстонских пчеловодов в этом вопросе, чтобы вместе на уровне Европейского союза мы могли раз и навсегда отказаться от поддельного меда».

Обращение к потребителям:

«К сожалению, поддельный мед на основе сахарного сиропа практически невозможно отличить на глаз от качественного меда.