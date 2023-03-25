Тенденция не меняется: в Эстонии топливо дороже, чем в других странах Балтии

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В Таллинне также была самая высокая цена на дизельное топливо, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки снизилась на 7,2% до 1,554 евро за литр, а дизтопливо подешевело на 6,7% до 1,534 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе цена бензина 95-й марки составила 1,539 евро за литр, что на 0,7% больше предыдущей недели, а дизтопливо подешевело на 3,8% до 1,499 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллинне 95-й бензин и дизтопливо, как и неделей ранее, стоили 1,689 и 1,589 евро за литр.