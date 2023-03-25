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В Норвегии эстонский грузовик вылетел в кювет

BNS
В Норвегии эстонский грузовик вылетел в кювет
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Грузовик. Фото иллюстративное.
Грузовик. Фото иллюстративное. Фото: Erakogu

В Северной Норвегии на Лофотенском архипелаге в пятницу утром вылетел с трассы эстонский грузовик с полуприцепом, в аварии никто не пострадал, пишет издание Lofotposten.

В полдень в пятницу в газету поступило сообщение, что на шоссе, проходящем через остров Вествогёй, желтый грузовик Scania вылетел в кювет с перекрестка Лимстранд. Грузовику не удался маневр на узкой заснеженной дороге, и он оказался в кювете. Движение из-за аварии перекрывать не пришлось.

Автомагистраль E10, на которой произошло ДТП, соединяет Лофотенские острова к северу от Полярного круга и шведский город Лулео на северо-западном берегу Ботнического залива.

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