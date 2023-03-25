В Норвегии эстонский грузовик вылетел в кювет

В полдень в пятницу в газету поступило сообщение, что на шоссе, проходящем через остров Вествогёй, желтый грузовик Scania вылетел в кювет с перекрестка Лимстранд. Грузовику не удался маневр на узкой заснеженной дороге, и он оказался в кювете. Движение из-за аварии перекрывать не пришлось.