В Северной Норвегии на Лофотенском архипелаге в пятницу утром вылетел с трассы эстонский грузовик с полуприцепом, в аварии никто не пострадал, пишет издание Lofotposten.
В Норвегии эстонский грузовик вылетел в кювет
В Норвегии эстонский грузовик вылетел в кювет
В полдень в пятницу в газету поступило сообщение, что на шоссе, проходящем через остров Вествогёй, желтый грузовик Scania вылетел в кювет с перекрестка Лимстранд. Грузовику не удался маневр на узкой заснеженной дороге, и он оказался в кювете. Движение из-за аварии перекрывать не пришлось.
Автомагистраль E10, на которой произошло ДТП, соединяет Лофотенские острова к северу от Полярного круга и шведский город Лулео на северо-западном берегу Ботнического залива.