Мартовские депортации проходили с 25 по 28 марта 1949 года. Это быдо организованное советскими властями массовое насильственное переселение жителей Эстонии в Россию. В течение четырех дней более 20 700 человек были взяты под стражу и посажены в поезда для отправки в Сибирь, сотни человек были отправлены в Сибирь позже. Сегодня утром у памятника Rukkilill («Сломанный василек») в Тарту почтили память жертв этих депортаций.
Фото ⟩ «Это меньшее, что мы можем сделать»: в Тарту почтили память жертв мартовских депортаций
Мероприятие началось с гимна Эстонии. Затем выступили мэр Тарту Урмас Клаас и представитель Tartu Memento Эха Кальювеэ. Епископ Иоэль Лухаметс зачитал поминальную молитву.
«Снова и снова встречаться здесь, у мемориального камня Rukkilill, - это меньшее, что мы можем сделать в память о депортированных и об ужасах депортации», - сказал мэр.
Клаас также упомянул преступления, совершенные российской властью в Украине. «Наша самая большая задача сегодня - не забывать и не уставать», - призвал он.
Пришли почтить память жертв депортаций около ста человек, в том числе представители Tartu Memento, Тартуского объединения борцов за свободу, Кайтселийта, тюремной службы, Союза бывших политических заключенных Эстонии, а также Эстонского студенческого общества Põhjala и студенческой корпорации Sororitas Estoniae.