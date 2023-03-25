Фото ⟩ «Это меньшее, что мы можем сделать»: в Тарту почтили память жертв мартовских депортаций

Мартовские депортации проходили с 25 по 28 марта 1949 года. Это быдо организованное советскими властями массовое насильственное переселение жителей Эстонии в Россию. В течение четырех дней более 20 700 человек были взяты под стражу и посажены в поезда для отправки в Сибирь, сотни человек были отправлены в Сибирь позже. Сегодня утром у памятника Rukkilill («Сломанный василек») в Тарту почтили память жертв этих депортаций.