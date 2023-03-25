Гордон Мур, соучредитель компании Intel, одного из ведущих мировых производителей микросхем, скончался вчера на 94 году жизни. Его теория о разработке микрочипов, используемых в персональных компьютерах, стала краеугольным камнем прогресса в электронной промышленности.
Умер сооснователь Intel Гордон Мур
Основатель пионера полупроводниковой промышленности Fairchild Semiconductor также стал соучредителем Intel в 1968 году, которая в свое время стала крупнейшим в мире производителем микрочипов. Компания поставляет около 80 процентов микрочипов, используемых в персональных компьютерах по всему миру. Мур был генеральным директором компании с 1975 по 1987 год.
Вероятно, наибольшую известность Мур приобрел в 1975 году, когда сформулировал закон названный его именем, действующий и по сей день. Согласно закону Мура, количество транзисторов, используемых в микросхемах, от которых зависит быстродействие и объем памяти компьютеров и других электронных устройств, удваивается каждые два года.
Закон был назван в честь Мура Карвером Мидом, профессором Калифорнийского технологического института. Сам Мур был крайне удивлен эффектом и сроком действия закона и решил демистифицировать его и преуменьшить его важность.