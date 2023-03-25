После того, как волостное собрание Ляэнеранна приняло решение о закрытии школ в селах Лыпе и Метскюла, президент Эстонии Алар Карис в своем посте в Facebook вспомнил свою речь по случаю Дня независимости, в которой он говорил об исчезновении сельской жизни.
«Жизнь в селах сокращается»: президент высказал свое мнение по поводу закрытия школ
«Нам нравится говорить, что государство должно быть в досягаемости каждого гражданина. Но мы видим теперь, что во многих местах озабочены жизнеспособностью важной части "системы кровообращения" эстонской культуры: общественных центров, библиотек, маленьких школ», - сказал президент Карис в своей речи по случаю Дня независимости.
Глава государства заявил, что в волостях остается меньше людей и налоговых денег, граждане на автомобилях будут ездить в город на работу и в магазины, а детей отправлять в городские школы. «Жизнь в селах сокращается. Это так», - признал он.
По словам президента, закрытие библиотек, домов культуры и небольших школ приводит к нищете органов местного самоуправления. «Волостям и здесь нужна помощь государства: иногда хороший совет, иногда деньги. Жизнь за пределами Таллинна и Тарту должна стать одной из важнейших тем нового состава Рийгикогу и правительства, - сказал Карис. - Эстония, будучи страной нескольких городов, попадет в застой».