«Жизнь в селах сокращается»: президент высказал свое мнение по поводу закрытия школ

«Нам нравится говорить, что государство должно быть в досягаемости каждого гражданина. Но мы видим теперь, что во многих местах озабочены жизнеспособностью важной части "системы кровообращения" эстонской культуры: общественных центров, библиотек, маленьких школ», - сказал президент Карис в своей речи по случаю Дня независимости.

Глава государства заявил, что в волостях остается меньше людей и налоговых денег, граждане на автомобилях будут ездить в город на работу и в магазины, а детей отправлять в городские школы. «Жизнь в селах сокращается. Это так», - признал он.