Восходящая звезда политики Олег Иванов уже несколько месяцев находится в центре внимания СМИ. Его шуба, неизменно огромные машины и часы стали узнаваемыми не меньше, чем логотип движения Koos, которым он руководит в месте с Айво Петерсоном. Где же этот яркий человек был раньше? Rus.Postimees исследовал его весьма увлекательную историю и убедился, что Иванов с молодости предпочитал работать с размахом.
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Многогранный Олег Иванов: сын политика, политик, девелопер, банкрот и криптогуру
Многогранный Олег Иванов: сын политика, политик, девелопер, банкрот и криптогуру
В центре внимания СМИ Олег Иванов впервые оказался месяца за два до парламентских выборов как один из руководителей движения Koos. Сначала разразился скандал, когда митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений по просьбе господ из Koos согласился отслужить молебен «за мир», но выяснилось, что этот молебен будет связан с предвыборным мероприятием.
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