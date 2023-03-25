Урмас Рейнсалу: самой юной депортированной было три дня

«С 25 по 28 марта 1949 года произошел самый массовый террористический акт коммунистического режима Советского Союза против граждан Эстонии, - написал Рейнсалу. - В течение четырех дней более 20 700 эстонцев были взяты под вооруженную охрану и погружены в поезда для отправки в Сибирь, сотни людей были отправлены в Сибирь позже и еще сотни родились на поселении. Самой юной депортированной Анне Ояээр с Хийумаа было три дня, а самой старшей была 85-летняя Мария Ряэгель из волости Абья».