Путешественников этим летом ждет неприятный сюрприз на европейских курортах

Новый анализ шести европейских направлений для отдыха показывает, что цены на аренду автомобилей продолжают расти, при этом средняя стоимость в настоящее время составляет 647 евро в неделю. Это на 58% больше, чем до пандемии, когда аренда автомобиля на неделю стоила в среднем 409 евро.

iCarhireinsurance.com, который предоставляет компаниям страхование прокатных автомобилей, сообщает, что Volkswagen Golf или Peugeot 308 среднего размера в Барселоне с 29 июля по 5 августа будет стоить около 675 евро в неделю.

За аналогичный период прошлого года аренда этих автомобилей стоила 549 ​​евро в неделю. До пандемии, летом 2019 года, такое удовольствие стоило бы всего 295 евро.

Те путешественники, которые поедут в Турцию, должны будут заплатить за аренду автомобиля около 528 евро. Это на 50% больше, чем в прошлом году.

Объясняется, что плата за аренду автомобилей начала расти в прошлом году, потому что прокатные компании с учетом ограниченного спроса во время пандемии, стали продавать автомобили и другой инвентарь. После отмены ограничений у компаний возникли трудности с удовлетворением спроса и покупкой новых автомобилей, что и привело к росту цен.

В исследовании рассматриваются цены от шести компаний по аренде автомобилей (Sixt, Avis, Hertz, Enterprise и Europcar) на шести европейских курортах - Барселоне, Крите, Дубровнике, Даламане, Алгарве и Ницце.