Согласно недавнему отчету Американского института изучения войны (ISW), ракетные и беспилотные удары российских оккупационных сил по Украине в середине прошлой недели указывают на то, что захватчикам не хватает высокоточных ракет.
ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ВОЙНЫ ⟩ России грозит острая нехватка боеприпасов
Осенью 2022 года российские военные наносили более интенсивные и крупномасштабные удары, что сейчас могло вынудить Россию ограничить использование высокоточных боеприпасов в таких атаках, или же у нее просто нет боеприпасов, необходимых для нанесения ударов с такой же скоростью и свирепостью, заявляют аналитики ISW.
Также сообщается, что россияне могут отправить танки Т-54/55 со складов в Украину, чтобы компенсировать значительные потери бронетехники.
По данным голландской группы Oryx, по состоянию на 22 марта российские войска потеряли в ходе войны в Украине не менее 57 танков Т-90, 448 Т-80, 1025 Т-72, 53 Т-64 и 73 Т-62.
Потери бронетехники России в настоящее время препятствуют ее возможностям вести эффективную механизированную маневренную войну в Украине в рамках сдерживания наступления, в следствии чего Россия может перебросить танки Т-54/55 со своих складов в Украину, чтобы поддержать наступление и подготовиться к ожидаемым украинским механизированным контрнаступлениям.
При этом аналитики отмечают, что этим танкам не хватает современной брони, а оккупанты в Украине, скорее всего, понесут еще больший урон, используя старые танки.
Согласно информации, предоставленной ISW, внедрение некачественной техники для восполнения возможностей российских вооруженных сил в механизированной маневренной войне может привести к дальнейшему сокращению численности российской живой силы в Украине.
Любая потеря танка - это не только потеря техники, но и потеря всего экипажа, и не ясно, насколько эти танки будут эффективны против украинской бронетехники, так как они очень уязвимы для многих ПТРК, которые есть у Украины, не все из которых дорогостоящие.
В докладе отмечено, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении увеличить силы ПВО России, а также о размещении противокорабельных ракет (ПКР) на одном из Курильских островов, видимо, пытаясь предостеречь Японию от поддержки Украины в дальнейшем.
Формирование новых российских частей ПВО и ВДВ не приведет к увеличению боевой мощи России в Украине в этом году. Заявление Шойгу, вероятно, вселит в россиян уверенность в том, что Министерство обороны продолжит развивать свои вооруженные силы как военная держава мирового уровня, чтобы компенсировать последствия военных неудач России в Украине.
Шойгу, вероятно, хотел дать Японии понять, что она не должна пытаться использовать нынешнюю военную уязвимость России на Курильских островах, а Китаю, что Россия остается достойным военным партнером, говорится в докладе.