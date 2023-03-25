ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ВОЙНЫ ⟩ России грозит острая нехватка боеприпасов

Осенью 2022 года российские военные наносили более интенсивные и крупномасштабные удары, что сейчас могло вынудить Россию ограничить использование высокоточных боеприпасов в таких атаках, или же у нее просто нет боеприпасов, необходимых для нанесения ударов с такой же скоростью и свирепостью, заявляют аналитики ISW.

Также сообщается, что россияне могут отправить танки Т-54/55 со складов в Украину, чтобы компенсировать значительные потери бронетехники.

По данным голландской группы Oryx, по состоянию на 22 марта российские войска потеряли в ходе войны в Украине не менее 57 танков Т-90, 448 Т-80, 1025 Т-72, ​​53 Т-64 и 73 Т-62.

Потери бронетехники России в настоящее время препятствуют ее возможностям вести эффективную механизированную маневренную войну в Украине в рамках сдерживания наступления, в следствии чего Россия может перебросить танки Т-54/55 со своих складов в Украину, чтобы поддержать наступление и подготовиться к ожидаемым украинским механизированным контрнаступлениям.

При этом аналитики отмечают, что этим танкам не хватает современной брони, а оккупанты в Украине, скорее всего, понесут еще больший урон, используя старые танки.

Согласно информации, предоставленной ISW, внедрение некачественной техники для восполнения возможностей российских вооруженных сил в механизированной маневренной войне может привести к дальнейшему сокращению численности российской живой силы в Украине.