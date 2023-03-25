В субботу из-за сильного ветра не ходит судно на воздушной подушке на линии Лааксааре-Пийриссаар, сообщила BNS пресс-служба организующего перевозки предприятия Kihnu Veeteed.
Последствия сильного ветра: эстонский остров остался без сообщения с материком
Последствия сильного ветра: эстонский остров остался без сообщения с материком
Отменен выход судна из порта Лааксааре в 12.45, поэтому не состоится и выход с острова Пийриссаар в 14.45.
Перевозчик сообщит о возобновлении рейсов, как только улучшится погода.
Пийрисаар - крупнейший остров в Чудском озере. Он входит в состав Тартуского уезда. По данным Департамента статистики, в 2017 на острове проживало 99 человек. Большая часть населения - староверы.