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Последствия сильного ветра: эстонский остров остался без сообщения с материком

BNS
Последствия сильного ветра: эстонский остров остался без сообщения с материком
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Eesto Vabamägi

В субботу из-за сильного ветра не ходит судно на воздушной подушке на линии Лааксааре-Пийриссаар, сообщила BNS пресс-служба организующего перевозки предприятия Kihnu Veeteed.

Отменен выход судна из порта Лааксааре в 12.45, поэтому не состоится и выход с острова Пийриссаар в 14.45.

Перевозчик сообщит о возобновлении рейсов, как только улучшится погода.

Пийрисаар - крупнейший остров в Чудском озере. Он входит в состав Тартуского уезда. По данным Департамента статистики, в 2017 на острове проживало 99 человек. Большая часть населения - староверы. 

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