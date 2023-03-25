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ЧМ по фигурному катанию: Селевко на семнадцатом, а Уно удержал пальму первенства

ЧМ по фигурному катанию: Селевко на семнадцатом, а Уно удержал пальму первенства
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Михаил Селевко
Михаил Селевко Фото: KIM KYUNG-HOON

На чемпионате мира по фигурному катанию в Японии Михаил Селевко в произвольной программе мужского одиночного катания набрал 154,13 балла, сумма баллов за две программы составила 230,94. Это его лучшие соревнования в сезоне, но эстонец, занимавший 15 место после короткой программы, завершил ЧМ на 17 месте.

Селевко, набравший 76,81 балла за короткую программу, в сегодняшней произвольной программе исполнил два сальхова вместо четырех и таким образом, едва не уложился в личный рекорд прошлогоднего чемпионата мира - 234,72 балла. На последнем чемпионате мира Селевко занял 15-е место, пока это лучший результат в его карьере.

На чемпионате мира, проходившем в Сайтаме, действующий чемпион Сёма Уно завоевал золото, к радости домашней публики, набравший 301,14 балла в двух соревнованиях. Второе место занял кореец Ча Джунхван, набравший 296,03 балла. Илья Малинин (288,44), представлявший США, на третьем месте.

Результаты мужской одиночной произвольной программы

Фото: isuresults.com
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