ЧМ по фигурному катанию: Селевко на семнадцатом, а Уно удержал пальму первенства

На чемпионате мира по фигурному катанию в Японии Михаил Селевко в произвольной программе мужского одиночного катания набрал 154,13 балла, сумма баллов за две программы составила 230,94. Это его лучшие соревнования в сезоне, но эстонец, занимавший 15 место после короткой программы, завершил ЧМ на 17 месте.