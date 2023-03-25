Рейнсалу: «Отечество» потеряло голоса, потому что люди боялись прихода к власти EKRE

«Сильное чувство команды. У людей есть неудовлетворенность. Нам бы хотелось лучшего результата для нашей программы и команды. Теперь это оценка того, почему это не осуществилось», - заявил Рейнсалу.

По его словам, цель собрания партии - определить курс на будущее. Он сослался на слова члена партии Тунне Келам, что «Отечество» - это политическая партия, основанная на ценностях, и в эти смутные времена им нет альтернатив.

На вопрос, что планирует сделать «Отечество» для привлечения молодежи, Рейнсалу ответил: «Для нас важно, что в политике мы не пытаемся выпендриться, а мы такие, какие мы есть. Мы - достойная, спокойная, доброжелательная, прогрессивная, консервативная, основанная на ценностях сила».