Урмас Рейнсалу (партия «Отечество»), который проводит последние недели на посту министра иностранных дел, заявил Postimees на заседании собрания партии, что перед выборами «Отечество» должно было еще более четко дистанцироваться от EKRE.
Рейнсалу: «Отечество» потеряло голоса, потому что люди боялись прихода к власти EKRE
«Сильное чувство команды. У людей есть неудовлетворенность. Нам бы хотелось лучшего результата для нашей программы и команды. Теперь это оценка того, почему это не осуществилось», - заявил Рейнсалу.
По его словам, цель собрания партии - определить курс на будущее. Он сослался на слова члена партии Тунне Келам, что «Отечество» - это политическая партия, основанная на ценностях, и в эти смутные времена им нет альтернатив.
На вопрос, что планирует сделать «Отечество» для привлечения молодежи, Рейнсалу ответил: «Для нас важно, что в политике мы не пытаемся выпендриться, а мы такие, какие мы есть. Мы - достойная, спокойная, доброжелательная, прогрессивная, консервативная, основанная на ценностях сила».
По словам Рейнсалу, «Отечество» должно было более четко заявить, что EKRE не готово быть в правительстве, в первую очередь из-за их риторики по Украине. Он считает, что многие люди не голосовали за «Отечество», потому что не хотели рисковать попаданием EKRE в правительство. Именно из соображений государственной безопасности «Отечество» прошлым летом решило вступить в правительство вместе с Партией реформ и социал-демократами. «Но, возможно, этот посыл остался в тени кампании и определенно стоил большого количества голосов», - заявил Рейнсалу.