Символический шаг ⟩ Тынис Лукас объявил об уходе с поста вице-председателя партии «Отечество»

«Партия в целом всегда несет ответственность за результаты выборов во главе с председателем», — ответил Сеэдер на вопрос, возьмет ли он на себя ответственность за результаты выборов. Поскольку общее собрание партии состоится только в начале лета, у партии «Отечество» есть несколько месяцев на обсуждение: «Это касается как персонала, выбора людей, так и выбора политики».

Поскольку партия «Отечество» не получила мандат в Тартумаа, региональный лидер Лукас объявил сегодня о своей отставке с поста вице-председателя партии. Сеэдер воспринимает это как символический шаг. Нового вице-председателя не смогут выбрать в течении двух месяцев, так что практического эффекта это решение не имеет.

По словам Сеэдера, результаты выборов партии «Отечество» были подобны горам Америки, и поэтому результаты за эти годы нельзя сравнивать. «Когда я смотрю на последние четыре года с точки зрения разработки политики, мы, несомненно, были самой успешной политической партией», — сказал Сеэдер, имея в виду пенсионную реформу. Одной из причин результата выборов Сеэдер считает то, что реформа считается плохой: «Это решение не принесло нам ни дополнительных голосов, ни политического капитала, так как подверглось очень резкой критике, особенно со стороны банковских и связанных с ними кругов, а также наших партий-конкурентов, что возымело свое действие».

Оглядываясь назад на предвыборную кампанию, Сеэдер заявил, что на них оказало тормозящее влияние то, что не было выявлено единой основной политической темы, а на выборах доминировал так называемый референдум против EKRE. «Люди выбирали сторону, за кого, против кого. «Отечество» не выбрало сторону, «Отечество» осталось «Отечеством», партией, которая хочет найти точки соприкосновения и поговорить о насущных вопросах, которые не очень обсуждались во время кампании».