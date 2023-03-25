Школьникам в США показали статую Давида и «Рождение Венеры». После этого директору пришлось уволиться

Статуя обнаженной фигуры Давида - одно из самых известных произведений искусства средних веков. Давид - библейский персонаж, победивший великана Голиафа.

В рамках того же урока школьникам для анализа были предложены полотна «Сотворение Адама» Микеланджело и «Рождение Венеры» Боттичелли. На обоих изображены обнаженные тела.

Один из родителей заявил, что данные работы являются порнографией. Еще двое считают, что подобный материал следует согласовывать с родителями до урока.

По словам директора школы Tallahassee Classical School Хоуп Каррасакия, она подала заявление об уходе, после того как школьный совет поставил ее перед выбором - уйти добровольно или быть уволенной.

Она рассказала местной прессе, что ей не назвали причину ее увольнения, но она связывает это с жалобами по поводу статуи Давида.

Каррасакия занимала пост директора школы меньше года.

Глава школьного совета Барни Бишоп заявил, что в прошлом году предыдущий директор рассылал родителям уведомления о том, что на уроке будут обсуждаться работы Микеланджело, а в этом году этого сделано не было.

Он назвал это вопиющей ошибкой и сказал, что родители имеют право знать, когда их ребенку преподают спорную тему или показывают неоднозначные изображения.