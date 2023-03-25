ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне почтили память жертв мартовских депортаций

С 25 по 28 марта 1949 года советские оккупационные власти депортировали в Сибирь более 20 000 ни в чем не повинных жителей Эстонии (2,22% населения). Всего в Сибирь из стран Балтии было отправлено более 90 000 человек, среди них много детей и стариков.