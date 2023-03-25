Сегодня днем у Мемориала жертв коммунизма в Таллинне на Маарьямяэ почтили память жертв мартовской депортации, организованной 74 года назад советскими властями.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне почтили память жертв мартовских депортаций
На церемонии, начавшейся в 16:00, выступили премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), председатель Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия), министр юстиции Леа Данилсон-Ярг («Отечество»), посол Польши Гжегож Козловски и председатель правления Эстонского союза Memento Арнольд Альясте.
Поминальную молитву провел пробст Таллинна Яак Аус. Представлено сочинение-победитель конкурса эссе «Письмо депортированным», организованного Эстонским институтом исторической памяти совместно с Postimees.
Председатель Рийгикогу возложил венок от «эстонского народа». Кроме того, венки возложили город Таллинн, дипломатический корпус и Эстонский союз Memento.
Музыкальные интермедии исполнили Руте и Руслан Трочинский.
Памятное мероприятие организовали Министерство юстиции, Институт по правам человека, Эстонский институт исторической памяти, Эстонский союз Memento, Эстонский союз студенческих советов, Эстонский союз молодежных объединений и Музей оккупации и свободы Vabamu.
С 25 по 28 марта 1949 года советские оккупационные власти депортировали в Сибирь более 20 000 ни в чем не повинных жителей Эстонии (2,22% населения). Всего в Сибирь из стран Балтии было отправлено более 90 000 человек, среди них много детей и стариков.