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Поездка пьяного водителя закончилась в канаве

rus.postimees.ee
Поездка пьяного водителя закончилась в канаве
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ДТП.
ДТП. Фото: Kenno Soo

В пятницу вечером в деревне Куйавере волости Пыхья-Сакала произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля Audi съехал с дороги в кювет.

Вчера в 20:35 Центр тревоги поступило сообщение, что автомобиль съехал в кювет. По предварительным данным, авария произошла на пологом повороте.

По словам присутствовавшего на месте фотографа, водитель машины был явно пьян и сказал, что заснул за рулем. Приехавшая скорая помощь осмотрела 43-летнего мужчину, травм у него не было.

Полиция также установила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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