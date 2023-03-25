В пятницу вечером в деревне Куйавере волости Пыхья-Сакала произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля Audi съехал с дороги в кювет.
Поездка пьяного водителя закончилась в канаве
Поездка пьяного водителя закончилась в канаве
Вчера в 20:35 Центр тревоги поступило сообщение, что автомобиль съехал в кювет. По предварительным данным, авария произошла на пологом повороте.
По словам присутствовавшего на месте фотографа, водитель машины был явно пьян и сказал, что заснул за рулем. Приехавшая скорая помощь осмотрела 43-летнего мужчину, травм у него не было.
Полиция также установила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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