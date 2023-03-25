Поездка пьяного водителя закончилась в канаве

Вчера в 20:35 Центр тревоги поступило сообщение, что автомобиль съехал в кювет. По предварительным данным, авария произошла на пологом повороте.

По словам присутствовавшего на месте фотографа, водитель машины был явно пьян и сказал, что заснул за рулем. Приехавшая скорая помощь осмотрела 43-летнего мужчину, травм у него не было.