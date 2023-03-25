Ратас на церемонии в память о депортированных: больно думать, что такие страшные события будут происходить и в 21 веке

По словам Ратаса, в сегодняшнюю 74-ю годовщину мартовской депортации вспоминается один из самых мрачных периодов в истории Эстонии, который до сих пор вызывает тоску и боль в душе. «Ранним утром 25 марта советские репрессивные органы начали операцию, положившую начало мучительному и долгому пути тысяч эстонских семей. Более 20 000 ни в чем не повинных людей были насильно вывезены из своих домов в Эстонии в холодные края, - сказал он на церемонии у Мемориала жертв коммунизма в Маарьямяэ.

По словам Ратаса, в этот день мы отдаем дань уважения всем тем, кого коснулся террор советской оккупации. «Мы помним детей, разлученных со своими родителями, и мы помним родителей, разлученных со своими детьми. Мы помним тех, кто погиб из-за нечеловеческих условий и был похоронен в чужой земле Сибири, а также тех, кому посчастливилось вернуться. Наш моральный долг - сохранить память о жертвах депортации и передать ее будущим поколениям», - заявил он.

В то же время он отметил, что борьба за свободу и справедливость никогда по-настоящему не прекращалась и, как и Эстония, несколько других народов также испытали на себе жестокость оккупационного террора. «Особенно больно думать, что такие страшные события будут происходить в 21 веке, когда в свете войны в Украине мы наблюдаем, как страна-агрессор насильно депортирует мирных жителей Украины, среди которых вновь много невинных детей», - сказал Ратас.