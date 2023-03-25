Наступление весны ⟩ Куда и когда планирует продвигаться украинская армия?

После захлебнувшегося российского наступления основной интригой войны стало ожидаемое контрнаступление Украины. Многие эксперты убеждены, что оно начнется уже в ближайшем будущем, тогда как президент Владимир Зеленский утверждает, что ВСУ не готовы к активным действиям. «Новая - Европа» разбирается в том, стоит ли в ближайшем будущем ждать от украинских войск атакующих операций.
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Владимир Зеленский заявил японскому изданию Yomiuri Shimbun, что Украина пока не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений и снарядов. «Мы ждем поступления боекомплекта от наших партнеров, - заявил украинский президент. - Мы пока не можем начать [контрнаступление]». Также Зеленский добавил, что российские силы ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ. Украина, по его словам, ждет от союзников не только боеприпасы, но и истребители.
Предположения о том, что Украине не хватает боекомплекта, а также техники и обученных военных, ранее высказывали некоторые популярные СМИ. В нашумевшей статье The Washington Post говорилось, что за время полномасштабной войны потери ВСУ убитыми и ранеными могли составить до 120 тысяч человек. Что привело к снижению эффективности войск, поскольку на передовой почти не осталось опытных бойцов. Кроме того, американское издание утверждало, что украинская сторона испытывает острую нехватку вооружений, которую союзники не успевают удовлетворить. В связи со всем этим газета, со ссылкой на украинских чиновников и военных, сомневалась в возможности организации Киевом в обозримом будущем успешного наступления.
«ВСУ, разумеется, понесли большие потери, в том числе в кадровой компоненте, - объясняет «Новой - Европа» израильский военный эксперт Давид Гендельман.
- Это неизбежное следствие большой войны. Аналогичный процесс происходит и в ВС РФ. Это, как ни странно, «нормальное явление», этого не могло не быть в существующей ситуации».
Несмотря на ужасное число потерь, многие специалисты не называют их решающими. «Даже если считать точной приведенную в статье цифру в 120 тысяч убитых и раненых украинских военных, никакого критичного разгрома она не означает, - говорит «Новой - Европа» украинский военный эксперт Роман Свитан. - На одного погибшего военного Украины приходится пятеро раненых. То есть мы видим 20 тысяч «двухсотых» и 100 тысяч «трехсотых». Минимум половина получивших ранения, а это 50 тысяч, после лечения возвращается в строй. Так что все не так страшно. За 9 лет войны через фронт в Украине прошло около полумиллиона человек. Они имеют боевой опыт и необходимые военные навыки. Потенциал вооруженных сил постоянно наращивается за счет свежих кадров, заменяющих по ротации собой уставшие и выдохшиеся части на переднем крае».
По словам нашего собеседника, после того, как страны - союзники по антироссийской коалиции начали массово обучать украинских солдат, качество подготовки военнослужащих Украины и их военное мастерство значительно выросло.
«По имеющимся данным, должны были подготовить три армейских корпуса (корпус в данном случае - примерно 20 тысяч бойцов. - Ред.), но часть сил потрачена за это время на оборону, поэтому, возможно, готовы два, - заявляет Давид Гендельман. - Но это динамический параметр, подготовка продолжается и наступление назначено не на сегодня, поэтому посмотрим, сколько будет натренировано солдат к его началу».
Роман Свитан согласен с этими цифрами. По его данным, за рубежом уже прошло и проходит сейчас подготовку около 50-60 тысяч украинских военнослужащих. Их тренируют на десятках полигонов в США, Великобритании, Польше, Германии и других стран Североатлантического альянса. После того, как было принято решение о передаче Киеву тяжелой техники, этот процесс пошел с особенной интенсивностью. Уже вернувшись в Украину, солдаты и офицеры проходят боевое слаживание. Именно такие части на поставленном Западом вооружении, как предполагает эксперт, и составят костяк наступательных сил Украины.
Полтысячи танков
По данным Романа Свитана, вся обещанная Западом техника уже поступает на вооружение ВСУ. Речь и о танках, и о БМП, и об артиллерии и РСЗО. Наш собеседник считает, что общее число переданных союзниками танков, включая как западные, так и советские образцы, может дойти до полутысячи единиц. Тогда как всего вместе с БТР и БМП будет поставлено более тысячи различных бронированных машин.
«По технике могу предположить, что ее максимально долго удержат под «зонтиком» на территории наших партнеров из блока НАТО или в удалении от линии фронта для того, чтобы сберечь от ударов противника, - говорит Роман Свитан. - Основные силы начнут подтягиваться к моменту масштабного прорыва фронта. К дате наступления все машины будут управляться хорошо натренированными экипажами».
Больше миллиона снарядов
Недавно стало известно, что государства Европейского союза поставят в ближайший год Украине 1 миллион артиллерийских снарядов стандарта НАТО калибра 155 миллиметров. По итогам встречи европейских министров в Брюсселе об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
«Вопрос боеприпасов, особенно артиллерийских, является критическим для продолжения войны в целом и планируемого наступления ВСУ в частности, - говорит Давид Гендельман. - Поэтому министр обороны (Украины) Алексей Резников неоднократно подчеркивал этот вопрос, в том числе на Рамштайнах, и поэтому европейские страны приняли план по увеличению производства и поставок боеприпасов, общей суммой на 2 млрд евро».
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил трехэтапный план поддержки Украины и увеличения обороноспособности Европы. Для этого общеевропейскому фонду мира дополнительно потребуется выделить Украине 1 миллиард евро на приобретение боеприпасов. Еще 1 миллиард пойдет на пополнение собственных запасов стран-участников коалиции. Третьим этапом станет развитие оборонной промышленности в странах Европы.
«На 5 тысяч выстреленных ВСУ снарядов в сутки в настоящее время приходится примерно 15‒20 тысяч выстрелов артиллерии РФ, - заявляет Роман Свитан. - Прошедшим летом это соотношение составляло 1 к 10 в пользу России, расходовавшей до 50‒60 тысяч боеприпасов в день.
Ситуацию изменит 1 миллион снарядов калибра 155 мм, которые будут переданы Евросоюзом. Причем подавляющее большинство из них пойдут сразу со складов, запасы на которых будут восстанавливаться за счет принятой программы.
Плюс поставки США, Великобритании и других неевропейских стран. Это позволит в течение трех месяцев наступления украинской армии расходовать по 10‒15 тысяч снарядов ежедневно. Этого будет достаточно для прорыва обороны и поражения сил противника. Могу предположить, что при передаче снарядов и техники учитывается вероятная плотность боевых действий при деоккупации захваченных территорий Херсонской, Запорожской областей и Крыма. На то, чтобы освободить Донецкую и Луганскую области, потребуется еще примерно столько же боеприпасов».
Давид Гендельман уверен, что график будущих поставок боеприпасов и вооружений лежит на столе у украинского военно-политического руководства, и эти цифры будут определяющим фактором для начала наступления. «Если все уже обещанные количества вооружений поступят в ближайшие месяц-другой, - рассказывает израильский эксперт, - этого в принципе достаточно, чтобы начать наступление новыми подготовленными корпусами резерва».
Много крови
Подготовка к наступательным действиям, по мнению Романа Свитана, уже началась. На Запорожском и Херсонском направлениях примерно неделю проводятся разведывательные и боевые операции, идут рекогносцировки. Артиллерия, РСЗО и беспилотники ВСУ «накрывают» всю глубину российской обороны вплоть до азовского побережья. Обычно подобные действия начинаются примерно за месяц до начала полномасштабного наступления. К середине апреля можно ждать серьезного нападения на российские позиции.
Интересно, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин запросил помощи у генштаба МО РФ, прогнозируя широкомасштабное контрнаступление Украины под Бахмутом с попыткой отрезать подразделения «частников» от основных сил армии РФ. Спустя несколько дней командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские части теряют значительные силы и выдыхаются.
«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», - сказал Сырский.
Роман Свитан уверен, что генеральное наступление развернется в других направлениях. А под Бахмутом ВСУ могут быть лишь проведены операции по окружению излишне продвинувшихся в сторону Славянска отрядов российских наемников. В итоге которых основная часть формирований ЧВК будет уничтожена.
«На территории Донбасса много старых гор и возвышений, которые нет смысла атаковать в лоб. Речь, кроме прочего, о Донецке, Луганске и других городах региона, - говорит украинский эксперт. - Укрепленные возвышенности выгоднее обходить и отсекать, вынуждая к сдаче в плен или отступлению.
Могу предположить, что основные направления наступления будут идти на Мелитополь со стороны города Орехов, на Мариуполь от Угледара и с Новой Каховки на Армянск.
Приоритетным, вероятно, окажется участок, где атаки принесут наилучшие результаты. Туда будут направлены резервы для расширения прорыва. Уверен, что речь идет о выходе к Азовскому побережью. Это может случиться уже текущей весной. Если наступление будет развиваться успешно, то летом может произойти зачистка Крыма. А осенью ВСУ надо будет браться за Донбасс. Наступать туда раньше, имея в тылу в Крыму российские войска, - ошибка, которую мы уже допускали».
Операцию по возвращению Донбасса Роман Свитан описывает так: от Сватово удар будет нанесен в сторону Луганска, а оттуда ВСУ пойдут по берегу реки Северский Донец до его впадения в Дон уже в границах России и далее до Ростова-на-Дону, полностью отсекая Донбасс от России. Поскольку с точки зрения Конституции РФ украинские войска и так уже действуют на российской территории, то проникнуть внутрь страны-агрессора, по идее нашего собеседника, уже не составит какой-то политической проблемы. «После того, как россияне будут выдавлены внутрь своей территории, мы отойдем к государственной границе, - заканчивает рассказ Роман Свитан. - Хотя этот план выглядит очень оптимистичным, мы понимаем, что его воплощение в жизнь окажется оплаченным большой кровью. Много людей еще погибнет на этом пути. Но другого варианта у Украины нет».