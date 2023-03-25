Наступление весны ⟩ Куда и когда планирует продвигаться украинская армия?

Несмотря на ужасное число потерь, многие специалисты не называют их решающими. «Даже если считать точной приведенную в статье цифру в 120 тысяч убитых и раненых украинских военных, никакого критичного разгрома она не означает, - говорит «Новой - Европа» украинский военный эксперт Роман Свитан. - На одного погибшего военного Украины приходится пятеро раненых. То есть мы видим 20 тысяч «двухсотых» и 100 тысяч «трехсотых». Минимум половина получивших ранения, а это 50 тысяч, после лечения возвращается в строй. Так что все не так страшно. За 9 лет войны через фронт в Украине прошло около полумиллиона человек. Они имеют боевой опыт и необходимые военные навыки. Потенциал вооруженных сил постоянно наращивается за счет свежих кадров, заменяющих по ротации собой уставшие и выдохшиеся части на переднем крае».

По словам нашего собеседника, после того, как страны - союзники по антироссийской коалиции начали массово обучать украинских солдат, качество подготовки военнослужащих Украины и их военное мастерство значительно выросло.

«По имеющимся данным, должны были подготовить три армейских корпуса (корпус в данном случае - примерно 20 тысяч бойцов. - Ред.), но часть сил потрачена за это время на оборону, поэтому, возможно, готовы два, - заявляет Давид Гендельман. - Но это динамический параметр, подготовка продолжается и наступление назначено не на сегодня, поэтому посмотрим, сколько будет натренировано солдат к его началу».