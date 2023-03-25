Сегодня между Луной и Землей пролетит астероид, способный уничтожить город

В субботу вечером между орбитами Земли и Луны пролетит огромный астероид, способный уничтожить целый земной город. К счастью для нас, он пролетит мимо и Земли, и ее спутника, говорят в американском космическом агентстве NASA.

Диаметр астероида 2023 DZ2 - от 40 до 90 метров. В 19:49 по Гринвичу (или 22:49 по московскому времени) он пролетит на расстоянии примерно 175 тыс. километров от Земли, перед этим пролетев мимо Луны.

Такие большие астероиды редко приближаются к нашей планете настолько близко. Астрономы называют пролет астероида событием, которое происходит раз в десятилетие.

Как заявили в NASA, пролет астероида даст ученым возможность его внимательно изучить, в том числе и для того, чтобы подготовиться к возможному столкновению подобного объекта с Землей.

«Риск того, что этот »убийца городов« ударит по Земле, нулевой, но его приближение даст нам великолепную возможность для наблюдений», - говорит глава департамента планетарной обороны Европейского космического агентства Ричард Моиссл.

По предварительным данным, 2023 DZ2 представляет научный интерес, добавляет астроном, но состав астероида ученые пока не определили - для этого нужно больше данных.

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