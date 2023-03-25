«Мы так и не поняли, что именно произошло»: через eKool эстонским школьникам разослали порновидео

В четверг директор школы Васта в волости Виру-Нигула попросила всех детей и их родителей сменить пароль в учебной среде eKool. А именно, с аккаунта одного из учителей ученикам была отправлена ссылка на видео, которое дети не должны были видеть.
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Директор школы Васта Сильва Кийли на этой неделе была в отпуске и не смогла более подробно прокомментировать эту тему. Однако в пятницу она пришла в школу и поговорила с учителями.
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