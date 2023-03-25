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«Мы так и не поняли, что именно произошло»: через eKool эстонским школьникам разослали порновидео

Март Рауба
, журналист
«Мы так и не поняли, что именно произошло»: через eKool эстонским школьникам разослали порновидео
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В четверг директор школы Васта в волости Виру-Нигула попросила всех детей и их родителей сменить пароль в учебной среде eKool. А именно, с аккаунта одного из учителей ученикам была отправлена ​​ссылка на видео, которое дети не должны были видеть.

Директор школы Васта Сильва Кийли на этой неделе была в отпуске и не смогла более подробно прокомментировать эту тему. Однако в пятницу она пришла в школу и поговорила с учителями.

«Мы так и не поняли, что именно произошло. Некоторые из наших учителей думали, что это был вирус. Но некоторые думали, что вирус так не выглядит. Очень плохая история», - сказала Кийли и добавила, что не знакома с содержанием письма. По ее словам, работники школы подозревают, что это чей-то злонамеренный поступок. Директор добавила, что пока это единичный случай. «Если это будет повторяться, то это очень плохо».

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