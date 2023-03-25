«Мы так и не поняли, что именно произошло»: через eKool эстонским школьникам разослали порновидео

Директор школы Васта Сильва Кийли на этой неделе была в отпуске и не смогла более подробно прокомментировать эту тему. Однако в пятницу она пришла в школу и поговорила с учителями.

«Мы так и не поняли, что именно произошло. Некоторые из наших учителей думали, что это был вирус. Но некоторые думали, что вирус так не выглядит. Очень плохая история», - сказала Кийли и добавила, что не знакома с содержанием письма. По ее словам, работники школы подозревают, что это чей-то злонамеренный поступок. Директор добавила, что пока это единичный случай. «Если это будет повторяться, то это очень плохо».