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Остальным еще хуже: как в Таллинне не попасть в очередь на муниципальное жилье

Материал содержит фотографии не для слабонервных
Вера Копти
Остальным еще хуже: как в Таллинне не попасть в очередь на муниципальное жилье
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Один из двух туалетов на этаже.
Один из двух туалетов на этаже. Фото: Константин Седнев / Postimees

Татьяна со своим гражданским мужем живет в Пыхья-Таллинне, в доме без отопления и горячей воды. Холодная вода и унитазы находятся в конце коридора. Даже теплым мартовским днем в жутком санузле царил холод, а из-за состояния потолка и коммуникаций наводить там чистоту, по словам Татьяны, просто опасно. В доме коридорного типа 24 комнаты, заселенных из них – десять.

Посетившая место жительство Татьяны и Сергея комиссия, видимо, повидала на своем веку немало экзотического, поэтому, полюбовавшись руинами и окинув взором комнату площадью 22 м2, ничтоже сумняшеся порекомендовала построить в комнате душевой уголок и провести туда же канализацию. А также электричество для установки водонагревателя.

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