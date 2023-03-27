Остальным еще хуже: как в Таллинне не попасть в очередь на муниципальное жилье

Татьяна со своим гражданским мужем живет в Пыхья-Таллинне, в доме без отопления и горячей воды. Холодная вода и унитазы находятся в конце коридора. Даже теплым мартовским днем в жутком санузле царил холод, а из-за состояния потолка и коммуникаций наводить там чистоту, по словам Татьяны, просто опасно. В доме коридорного типа 24 комнаты, заселенных из них – десять.