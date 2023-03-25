Алар Карис зажег свечу у Камня скорби и поделился историей депортации своей семьи

«Сегодня память о жертвах депортации чтят повсюду в Эстонии, потому что это преступление против человечности, совершенное оккупантами, затронуло многих наших людей, наши семьи, наши дома. Всю Эстонию. Сирье и я зажгли поминальную свечу в Эльва, у подножия Камня скорби, резкая грань которого напоминает нам о несправедливости», - написал Карис в соц сетях, процитировав записи из дневника своей мамы:

«Мои дедушка и бабушка были фермерами в Хааньямаа. Так как сельское хозяйство не могло прокормить или дать образование большой семье, они купили мельницу на реке Пиуза. Дедушка умер в 1940, бабушку выслали в Сибирь в 1949 году. После смерти деда держать мельницу продолжил дядя Альфред. Депортирован в 1949 году. Детей не было. Тогда дядя Август помог брату Адольфу управлять мельницей. Депортирован в 1949 году с женой и двумя детьми в Сибирь. Дядя по материнской линии Эндель был депортирован в 1941 году, самовольно вернулся в Эстонию и снова был депортирован в 1949 году вместе с женой и двумя сыновьями. Погиб в России на сенозаготовках».