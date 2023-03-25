Сегодня в Таллинне почтили память жертв мартовской депортации. На площади Вабадузе все желающие могли зажечь свечу, а Батарейную тюрьму подсветили красным.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Цвет зла – красный: в Таллинне почтили память жертв мартовской депортации
Целый день на площади Вабадузе была открыта инсталляция. Рядом с красными железнодорожными ветками, которые показывали, куда и в какие места депортировали жителей Эстонии, были также желтая и синяя железнодорожные ветки. Те показали пункты назначения, куда сейчас увозят жителей Украины.
После начала полномасштабной российской агрессии в РФ было отправлено более 2,8 миллиона украинцев, что составляет 7 процентов всего населения Украины. Из них 16 000 (неофициально 150 000-200 000) несовершеннолетние.
Все желающие смогли зажечь свечу в память о жертвах.
С 25 по 28 марта 1949 года было депортировано более 20 000 ни в чем не повинных жителей Эстонии (2,22 процента населения). Всего в Сибирь из стран Балтии было депортировано более 90 000 человек, среди них много детей и стариков.