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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Цвет зла ​​– красный: в Таллинне почтили память жертв мартовской депортации

rus.postimees.ee
Цвет зла ​​– красный: в Таллинне почтили память жертв мартовской депортации
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Сегодня в Таллинне почтили память жертв мартовской депортации. На площади Вабадузе все желающие могли зажечь свечу, а Батарейную тюрьму подсветили красным.

Целый день на площади Вабадузе была открыта инсталляция. Рядом с красными железнодорожными ветками, которые показывали, куда и в какие места депортировали жителей Эстонии, были также желтая и синяя железнодорожные ветки. Те показали пункты назначения, куда сейчас увозят жителей Украины.

После начала полномасштабной российской агрессии в РФ было отправлено более 2,8 миллиона украинцев, что составляет 7 процентов всего населения Украины. Из них 16 000 (неофициально 150 000-200 000) несовершеннолетние.

Все желающие смогли зажечь свечу в память о жертвах.

С 25 по 28 марта 1949 года было депортировано более 20 000 ни в чем не повинных жителей Эстонии (2,22 процента населения). Всего в Сибирь из стран Балтии было депортировано более 90 000 человек, среди них много детей и стариков.

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