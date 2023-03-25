Целый день на площади Вабадузе была открыта инсталляция. Рядом с красными железнодорожными ветками, которые показывали, куда и в какие места депортировали жителей Эстонии, были также желтая и синяя железнодорожные ветки. Те показали пункты назначения, куда сейчас увозят жителей Украины.

После начала полномасштабной российской агрессии в РФ было отправлено более 2,8 миллиона украинцев, что составляет 7 процентов всего населения Украины. Из них 16 000 (неофициально 150 000-200 000) несовершеннолетние.

Все желающие смогли зажечь свечу в память о жертвах.