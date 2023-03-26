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Фото ⟩ В Ласнамяэ водитель арендованного автомобиля врезался в столб

rus.postimees.ee
В Ласнамяэ водитель арендованного автомобиля врезался в столб
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В субботу, 25 марта, поздно вечером на Мустакиви-теэ в столичном районе Ласнамяэ водитель арендованного автомобиля Bolt Drive врезался в столб.

ДТП произошло в 22.44 на Мустакиви-теэ, где 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял управление над автомобилем Toyota Yaris и врезался в дорожный знак, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Эстония полиция поймала 27 нетрезвых водителей. 

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