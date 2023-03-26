Предприниматель и много лет проработавший в сфере внутренней безопасности Яанус Рахумяги (Партия реформ) назвал в соцсетях скандал с руководством полиции чрезвычайным беспорядком, который повлияет на безопасность Эстонии.
Рахумяги о скандале в полиции: прокуратура, вы стреляете в своих лучших людей
«Прокуратура, вы стреляете в своих лучших людей. Безопасности Эстонии подложили невероятную свинью. Когда арестовывают уважаемого в обществе действующего руководителя полиции вместе с несколькими другими высокопоставленными полицейскими, возбуждают уголовное дело, проводят обыски и допрашивают, это, конечно, уже не просто юридический спор. Или "демонстрация силы", - прокомментировал Рахумяги. - Это гораздо более важное событие, которое имеет серьезные последствия для безопасности страны. Последствия для связанных с делом полицейских организаций, прокуратуры, политиков в Рийгикогу, чувства безопасности людей и безопасности страны в целом».
У Рахумяги, который работал советником как в полиции, так и в Министерстве внутренних дел, много вопросов по поводу времени, которое было выбрано для начала скандала.
«Отсюда уместный вопрос: кто решил раздуть скандал именно сейчас, когда в Украине идет война, российские экстремисты пополняют ряды, в Эстонии нет ни парламента, ни правительства, ни так называемой КаПо-комиссии, конституционной комиссии, правовой комиссии или компетентных министра внутренних дел или министра юстиции, которые обеспечили бы баланс и конституционный надзор за всем процессом», - заявил Рахумяги.
Он продолжил вопросами: «Почему спор из-за 400 евро в месяц стал таким горячим именно тогда, когда конституционные институты страны недееспособны или находятся в самом слабом положении? Если руководители полиции и многие другие люди, занимающие ключевые посты в полиции и КаПо уйдут, а новые еще не смогут обосноваться? Если о 400 евро спорили якобы три года, неужели нельзя было спорить еще несколько месяцев, прежде чем расшатать основные столпы эстонской безопасности, полицию и КаПо?»
«Все понесут репутационный ущерб, - сказал Рахумяги. - Или не разумнее было бы спорить на эту тему, например, в административном суде, вплоть до Госсуда, где наступила бы юридическая ясность. Например, когда прошлым летом Ээрик Хельдна пошел оформлять свою пенсию, у Департамента социального страхования должны были бы попросить отказать в этом с соответствующими юридическими аргументами, после чего Хельдна обратился бы в суд и в суде вопрос был бы решен. Не вызывая страха в обществе. Без ссоры между департаментами и людьми, без запугивания людей, без скандала. Было бы много других вариантов».
«Есть еще одна прозвучавшая в прессе тема, которая нуждается в уточняющем вопросе: якобы Эльмара Вахера «предупредили». О чем? Кто предупредил? Если возник юридический спор, предупреждать не о чем. Если есть предупреждение, обычно оно делается с целью запугивания, с некоторыми карательными последствиями, - заявил Рахумяги. - Российские бандиты в 90-х предупреждали запугиванием, а если к предупреждениям не прислушивались, поджигали контору или жестоко избивали. Кто сегодня предупредит руководителя эстонской полиции о наказании? Может ли угроза шантажа угрожать и новому, значительно более мягкому руководителю полиции? Если полицию возглавляет не директор полиции, то кто руководит эстонской полицией?»
По словам Рахумяги, состав будущего Рийгикогу должен значительно исправить позиции конституционного надзора.
«В общем, я никогда бы не подумал, что эстонское государство на нынешнем этапе своего развития может оказаться в ситуации, когда прокурор с особенно узким кругозором, с исключительно низким осознанием общества и безопасности будет в состоянии заварить такую кашу, которую будут расхлебывать в Рийгикогу, правительстве, судебной системе и обществе в целом. Или чья-то персональная ненависть в системе была гораздо больше, чем любовь к стране и народу?» - заключил Рахумаги.