Рахумяги о скандале в полиции: прокуратура, вы стреляете в своих лучших людей

«Все понесут репутационный ущерб, - сказал Рахумяги. - Или не разумнее было бы спорить на эту тему, например, в административном суде, вплоть до Госсуда, где наступила бы юридическая ясность. Например, когда прошлым летом Ээрик Хельдна пошел оформлять свою пенсию, у Департамента социального страхования должны были бы попросить отказать в этом с соответствующими юридическими аргументами, после чего Хельдна обратился бы в суд и в суде вопрос был бы решен. Не вызывая страха в обществе. Без ссоры между департаментами и людьми, без запугивания людей, без скандала. Было бы много других вариантов».

«Есть еще одна прозвучавшая в прессе тема, которая нуждается в уточняющем вопросе: якобы Эльмара Вахера «предупредили». О чем? Кто предупредил? Если возник юридический спор, предупреждать не о чем. Если есть предупреждение, обычно оно делается с целью запугивания, с некоторыми карательными последствиями, - заявил Рахумяги. - Российские бандиты в 90-х предупреждали запугиванием, а если к предупреждениям не прислушивались, поджигали контору или жестоко избивали. Кто сегодня предупредит руководителя эстонской полиции о наказании? Может ли угроза шантажа угрожать и новому, значительно более мягкому руководителю полиции? Если полицию возглавляет не директор полиции, то кто руководит эстонской полицией?»

По словам Рахумяги, состав будущего Рийгикогу должен значительно исправить позиции конституционного надзора.