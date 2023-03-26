Фото ⟩ На один час по всему миру выключили свет

По данным WWF, в 17-м по счету «Часе Земли» приняли участие более ста стран. Так, уже традиционно была отключена подсветка радиобашни Sky Tower в новозеландском Окленде, Колизея в Риме, оперного театра и моста Харбор-Бридж в Сиднее, огни небоскребов Petronas Towers в Куала-Лумпуре и освещение многих других известных строений по всему миру.

Организаторы акции отмечают, что главной целью отключения света является не экономия энергии сама по себе, а привлечение внимания людей к проблемам охраны окружающей среды.

Кремль отказался от «Часа Земли» из-за статуса «иноагента» у WWF

Россия в 2023 году впервые официально отказалась от участия в «Часе Земли». Ранее в рамках акции, проводимой в РФ с 2009 года, на час отключалась часть подсветки Кремля, но за несколько дней до очередного мероприятия пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в 2023 году этого не произойдет, так как WWF 10 марта был признан властями России «иностранным агентом».

В то же время в Казани вечером 25 марта на час отключили подсветку ряда административных зданий и жилых комплексов, а также городского ЗАГСа, известного в том числе и как достопримечательность «Чаша». Как указывали городские власти, это произошло в рамках акции «Помочь планете», организованной российскими экологами, однако время и условия проведения этой акции ничем не отличались от мероприятия WWF.

В Украине электрики попросили отказаться от «Часа Земли» из-за нагрузки на сети

Украинская НЭК «Укрэнерго» ранее призвала граждан не отключать электричество во время «Часа Земли». В компании это объяснили нагрузками на сети, которые могут возникнуть при массовом отключении и включении света. «Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России», - отметила в своем обращении «Укрэнерго».