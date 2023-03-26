В продолжении мини-серии материалов о прошедших выборах в Рийгикогу Postimees более подробно рассматривает путь Центристскую партию, которая в первой половине предыдущего избирательного цикла несла портфель премьер-министра. На прошедших выборах именно эта партия оказалась в наибольшем проигрыше: из 26 мест в Рийгикогу у нее осталось лишь 16.
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Четыре года дилемм и неверных решений. Результат: Центристская партия в полном раздрае
Четыре года дилемм и неверных решений. Результат: Центристская партия в полном раздрае