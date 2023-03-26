В продолжении мини-серии материалов о прошедших выборах в Рийгикогу Postimees более подробно рассматривает путь Центристскую партию, которая в первой половине предыдущего избирательного цикла несла портфель премьер-министра. На прошедших выборах именно эта партия оказалась в наибольшем проигрыше: из 26 мест в Рийгикогу у нее осталось лишь 16.

«Центристская партия родилась из Народного фронта, - говорит председатель Центристской партии Юри Ратас. - Мы родились из сине-черно-белого. Мы были, есть и будем в будущем сине-черно-белой политической партией». Но тут же добавляет: «Русскоязычные люди - это наши люди. Они - эстонский народ. Центристская партия не является противником, а создает баланс».