Тяжелое ДТП в Таллинне: ребенок попал под трамвай

Вчера в 09:41 в Таллинне у здания на Нарвском шоссе, 9 произошло ДТП: 11-летняя девочка переходила дорогу в непосредственной близости от пешеходного перехода и оказалась перед приближающимся трамваем, которым управлял 68-летний мужчина. В момент аварии на пешеходном светофоре горел красный сигнал. Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В тот же день вечером в 19.42 на пересечении Нарвского шоссе и Рейди-теэ 21-летний мужчина на электросамокате пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем Toyota Auris, за рулем которого был 27-летний мужчина. Водитель самоката был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.