Наивная пенсионерка позволила зарегистрировать машину на свое имя: теперь приходится платить штрафы полиции

Все несчастья Сармите начались в тот момент, когда два года назад молодые люди уговорили ее зарегистрировать на свое имя машину постороннего человека. Поскольку она является инвалидом 2-й группы с нарушениями движений, это означает различные налоговые льготы. Она не подозревала, что с регистрацией автомобиля возьмет на себя ответственность за все нарушения, которые будет осуществляться водителем машины.

Год назад Сармите получила письмо от Государственной полиции Латвии - оказалось, что машина, зарегистрированная на ее имя, совершила несколько нарушений и в конце концов скрылась от правоохранительных органов.

Ситуация еще больше усложняется тем, что, пытаясь поберечь фактического владельца автомобиля, она попыталась обмануть и скрыть, кто сидел за рулем. Теперь, чтобы взыскать с Сармите штраф, наложенный Государственной полиции, понадобилось участие судебного исполнителя.