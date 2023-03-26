Пенсионерка из Латвии Сармите Кампане два года назад зарегистрировала машину молодого человека на свое имя. Теперь дама, которая не умеет управлять машиной и является человек с особыми потребностями, платит штраф за нарушения другого человека, передает Rus.TVNET со ссылкой на телепередачу 4. studija.
Наивная пенсионерка позволила зарегистрировать машину на свое имя: теперь приходится платить штрафы полиции
Все несчастья Сармите начались в тот момент, когда два года назад молодые люди уговорили ее зарегистрировать на свое имя машину постороннего человека. Поскольку она является инвалидом 2-й группы с нарушениями движений, это означает различные налоговые льготы. Она не подозревала, что с регистрацией автомобиля возьмет на себя ответственность за все нарушения, которые будет осуществляться водителем машины.
Год назад Сармите получила письмо от Государственной полиции Латвии - оказалось, что машина, зарегистрированная на ее имя, совершила несколько нарушений и в конце концов скрылась от правоохранительных органов.
Ситуация еще больше усложняется тем, что, пытаясь поберечь фактического владельца автомобиля, она попыталась обмануть и скрыть, кто сидел за рулем. Теперь, чтобы взыскать с Сармите штраф, наложенный Государственной полиции, понадобилось участие судебного исполнителя.
По опыту Государственной полиции Латвии, к сожалению, такие случаи не являются новостью, поэтому каждый человек с особыми потребностями и группой инвалидности обязан тщательно оценить, следует ли брать на себя ответственность за машину, которую сам не может использовать.