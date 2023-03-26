Внимание, пассажиры! ⟩ Расписание поездов Elron меняется

Как сообщила BNS пресс-служба предприятия, изменения в первую очередь касаются поездов восточного и юго-восточного направлений и в меньшей степени - линии Таллинн-Пяэскюла.

«Предприятие Eesti Raudtee вновь начинает ремонтные работы между Тапа и Аэгвийду, поэтому на этом участке будет закрыт один из двух путей. График движения поездов также должен быть значительно изменен», - пояснил менеджер по продажам Elron Ронни Конго.

Помимо изменения расписания, время движения поездов Тартуской, Нарвской и Раквереской линий будет несколько больше, чем раньше, из-за ограничения скорости.

«Мы понимаем, что ремонтные работы Eesti Raudtee доставляют неудобства и нашим пассажирам. Мы старались, чтобы время отправления было максимально удобным для пассажиров, но понятно, что наши возможности крайне ограничены, поскольку одним из путей будет нельзя пользоваться. Позитивно же то, что благодаря работам, которые ведутся сейчас, поезда в будущем будут ездить еще быстрее», — добавил Конго.

Помимо восточного и юго-восточного направлений, несколько меняется расписание между Таллинном и Пяэскюла, расписание на юго-западном направлении не меняется.

Elron просит пассажиров проверить новое время отправления.