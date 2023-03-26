Как сообщает Центр организации дорожного движения, в воскресенье после полудня в Северной Эстонии пойдут дожди, мокрый снег и снег, будет опасность гололедицы, и условия на дорогах ухудшатся.
Срочное предупреждение ⟩ Дорожные условия скоро резко ухудшатся
Дорожные условия скоро резко ухудшатся
В воскресенье утром дорожное покрытие государственных и основных шоссе мокрое, на юге страны местами сухое. По многим регионам дожди, в Северной Эстонии вероятен мокрый снег. Местами туман. Ветер преимущественно южных направлений, в Северной Эстонии северо-восточный, 2-8, на побережье порывами 12 м/с.
Температура воздуха и температура у дорожного покрытия повсеместно плюсовые.
Как сообщалось ранее, в ближайшие дни Эстонию будут накрывать снегопады. Подробный прогноз погоды можно найти ЗДЕСЬ.
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