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Фото ⟩ Грузовик сбил лося и скрылся с места ДТП: оставленное на дороге животное спровоцировало новую аварию

Грузовик сбил лося и скрылся с места ДТП: оставленное на дороге животное спровоцировало новую аварию
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В результате ДТП пострадала передняя часть автомобиля.
В результате ДТП пострадала передняя часть автомобиля. Фото: Erakogu

ДТП произошло на 72-м километре шоссе Таллинн-Нарва в субботу, 25 марта, вечером.

По предварительной информации, грузовик столкнулся с появившимся на дороге лосем, по неизвестной причине водитель скрылся с места происшествия. Однако на оставленное на дороге животное наехал дургой автомобиль, который после столкновения съехал с дороги.

Фото: Erakogu

В аварии люди не пострадали.

Спасатели устранили опасность возгорания автомобиля и расчистили дорогу. Далее инцидентом будет заниматься страховая компания.

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