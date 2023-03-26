Фото ⟩ Грузовик сбил лося и скрылся с места ДТП: оставленное на дороге животное спровоцировало новую аварию
Грузовик сбил лося и скрылся с места ДТП: оставленное на дороге животное спровоцировало новую аварию
По предварительной информации, грузовик столкнулся с появившимся на дороге лосем, по неизвестной причине водитель скрылся с места происшествия. Однако на оставленное на дороге животное наехал дургой автомобиль, который после столкновения съехал с дороги.
В аварии люди не пострадали.
Спасатели устранили опасность возгорания автомобиля и расчистили дорогу. Далее инцидентом будет заниматься страховая компания.