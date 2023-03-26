Исследование: жители Эстонии начали чаще сортировать стеклянную тару

По заказу Eesti Pakendikeskus был проведен опрос о готовности людей сортировать бутылки и банки без маркировки депозита отдельно от других упаковочных отходов. По словам руководителя отдела оборота упаковки Алдера Харкманна, была проделана большая информационная работа о необходимости раздельного сбора стеклянных бутылок и банок, поскольку стекло - это бесконечно перерабатываемый материал.

«Прошло чуть больше года с момента предыдущего опроса того же содержания, и мы рады отметить, что количество людей, сказавших «нет» раздельному сбору стекла, уменьшилось на два процента», - сказал Харкманн. - Меня радуют цифры в столице, где три процента тех, кто в прошлом году не сортировали стекло, начали это делать в этом году. Поскольку мы много работали с квартирными товариществами над тем, чтобы у домов были отдельные контейнеры для сбора стекла».

В опросе участвовала тысяча жителей Эстонии. Выборка исследования была репрезентативной по возрасту, полу, национальности и регионам. Опрос показал, что 34% людей сдают стеклянную тару без депозитной этикетки в общественный пункт упаковки, 44% - в контейнер возле дома, а 22% не считают необходимым сортировать стеклотару отдельно. В 2021 году число несортировщиков стеклянной тары было на два процента больше, или 24 процента.

Однако 68 процентов несортирующих стеклянную тару выразили готовность сделать это, если бутылки и банки можно будет отнести в контейнер рядом с их домом.