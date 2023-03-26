Алар Карис предложил сделать важное изменение: премьер-министр мог бы иметь больше прав

«Премьер-министр - кем бы он ни был - не имеет много прав принимать решения о том, кто станет тем или другим министром», - сказал Карис в прямом эфире ETV, добавив, что на самом деле так быть не должно.

«Все-таки должно быть так, что сначала все обсуждают с премьер-министром, и тут могут предлагаться разные варианты. Дело не в том, что в какой-то момент все будет готово, имя какого-то министра может стать известно за несколько часов до встречи в Кадриорге. Здесь должно быть немного пространства и для премьер-министра», - пояснил Карис.