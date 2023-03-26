Вс, 26.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

BMW вылетел с дороги и приземлился на крышу, водитель застрял в автомобиле

BMW вылетел с дороги и приземлился на крышу, водитель застрял в автомобиле
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Вчера в 20:36 в деревне Вылла в Пярнумаа на пятом километре шоссе Аре-Суйгу произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль BMW вылетел с дороги и приземлился на крышу. 39-летний водитель застрял в автомобиле.

Спасатели из Пярну и Пярну-Яагупи помогли водителю выбраться из автомобиля и передали машине скорой помощи, которая доставила его в Пярнускую больницу. Затем спасатели устранили опасность возгорания.

По данным полиции, у водителя были признаки алкогольного опьянения.

Ключевые слова
Наверх