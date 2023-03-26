BMW вылетел с дороги и приземлился на крышу, водитель застрял в автомобиле

Вчера в 20:36 в деревне Вылла в Пярнумаа на пятом километре шоссе Аре-Суйгу произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль BMW вылетел с дороги и приземлился на крышу. 39-летний водитель застрял в автомобиле.