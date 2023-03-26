Таллиннский аэропорт в воскресенье переходит на летнее расписание полетов, предлагая в этом сезоне прямые рейсы по 47 направлениям.
33 направления: Таллиннский аэропорт переходит на летнее расписание полетов
По данным аэропорта, летний сезон в Балтийском регионе обычно более загружен, чем зимний. Регулярные рейсы осуществляются по 33 направлениям, билеты можно приобрести на сайтах 14 авиакомпаний. У чартерных рейсов 14 направлений, билеты на которые можно приобрести в туристических агентствах.
Этим летом Air Baltic открывает из Таллинна рейсы по четырем новым направлениям: в хорватские портовые города Дубровник и Сплит, прямые рейсы на греческие острова Крит и Родос, в расписание рейсов снова вошла Ницца. Aegean возобновляет прямые рейсы в Афины, а SunExpress в Анталию. SAS в августе начнет полеты в Осло.
Многие линии добавляют частоту рейсов: Swiss в Цюрих, Lufthansa в Мюнхен, Air Baltic в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу, SAS в Стокгольм и Копенгаген. Направления для пакетных туров - это, например, Мадейра и Фару в Португалии и Тиват в Черногории.
По словам члена правления Tallinna Lennujaam AS Ээро Пяргмяэ, интерес пассажиров к полетам в летний сезон высок уже сейчас. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, интерес к путешествиям по-прежнему очень высок. Летнее расписание полетов сейчас действует во всем мире, а поскольку у авиакомпаний нет возможности быстро набирать и обучать больше экипажей и закупать новые самолеты, по мере увеличения спроса будут расти и цены», - сказал он, признав, что уже невозможно летать так дешево, как это было сразу после коронапандемии.