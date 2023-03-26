33 направления: Таллиннский аэропорт переходит на летнее расписание полетов

По данным аэропорта, летний сезон в Балтийском регионе обычно более загружен, чем зимний. Регулярные рейсы осуществляются по 33 направлениям, билеты можно приобрести на сайтах 14 авиакомпаний. У чартерных рейсов 14 направлений, билеты на которые можно приобрести в туристических агентствах.

Этим летом Air Baltic открывает из Таллинна рейсы по четырем новым направлениям: в хорватские портовые города Дубровник и Сплит, прямые рейсы на греческие острова Крит и Родос, в расписание рейсов снова вошла Ницца. Aegean возобновляет прямые рейсы в Афины, а SunExpress в Анталию. SAS в августе начнет полеты в Осло.

Многие линии добавляют частоту рейсов: Swiss в Цюрих, Lufthansa в Мюнхен, Air Baltic в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу, SAS в Стокгольм и Копенгаген. Направления для пакетных туров - это, например, Мадейра и Фару в Португалии и Тиват в Черногории.