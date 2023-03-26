На юге Эстонии из берегов вышли реки Пиуса, Выханду и Мустйыги.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Эстонии несколько рек вышли из берегов
В Эстонии несколько рек вышли из берегов
В Вастселийна протекающая через город река Пиуза за ночь вышла из берегов. По словам местных жителей, в пятницу река еще была в своем русле, но за восемь часов вода быстро поднялась и к утру субботы затопила территорию, известную как ярмарочная площадь Вастселийна. Вода в ближайшее время, видимо, не отступит.
Паводок сегодня можно было наблюдать, в частности, на реке Выханду в Пылваском уезде в селах Леэваке и Сювахавве.
С 12 марта по сегодня уровень воды поднялся примерно на 1,3 метра.
В деревне Роозику в Вырумаа река Мустйыги вышла из берегов и затопила луга на границе волостей Рыуге и Антсла.
Мустйыги протяженностью 85 километров начинается у озера Сибула и впадает в реку Койва на эстонско-латвийской границе.